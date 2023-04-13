أحداث مشوقة في الحلقات الـ21 لمسلسلات رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ21 ومسلسلات النصف الثاني من دراما رمضان».

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج في مدينة القاهرة عام 2015، حيث يلعب الضابط عمر الغمام لعبة ملاكمة الشطرنج، وفي الناحية الثانية ظهر الشيخ عثمان ضمن الأحداث وهو يحمل حقيبة سوداء استلمها من شخص ودخل بها محطة المترو، بعدها كشفت الأخبار عن انفجار عبوة ناسفة زرعها أحد العناصر الإرهابية في المحطة وأسفرت عن مقتل 16 شخصا.

وفي مسلسل الكبير أوي، فقد خان هجرس فريق المزاريطة والكبير وأهله وانضم إلى الفريق المنافس، وهو ما جعل الناس تغضب منه.

وفي مسلسل رسالة الإمام، ذهب عقيل إلى بيت هند وصرخ أمام الناس في الشارع بأنه لن يتنازل عن حقه لكنه لم يجد هند أو خالها وأمر الخادمة بأن تترك البيت فورا.

وشهد مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث، حيث ذهب أحد رجال شداد إلى عبدالجبار وقال له على مكان نادرة بعدما راقب جاسم الذي ذهب إلى بيت أهلها، واتجه مسعود إلى بيتها أثناء تحضيرها الطعام، وخطف ابنها يوسف، واكتشفت نادرة خطف ابنها وانهارت.