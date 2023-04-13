القبض على 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات بالتبين ومدينة بدر

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص لقيامهم بأرتكاب وقائع سرقات بالتبين ومدينة بدر والأميرية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضبط (شخصين –لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار –مقص حديدى)وذلك حال شروعهما فى سرقة كمية من النحاس بأسلوب "القطع" بإستخدام المقص المضبوط بحوزتهما ، من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين وبمواجهتهماإعترفا بشروعهما فى إرتكاب واقعة السرقة ، وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد إستخدامه فى وقائع السرقة ، كما إعترفا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهماضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

كما تم ضبط (3 أشخاص)لقيامهم بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والنحاسية بإسلوب "المغافلة" من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة بدر كماإعترفوا بإرتكاب (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة) أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من حديد التسليح والأسلاك والكابلات النحاسية وزنت 500 كيلو جرام – إسطوانة غاز –جهاز "شنيور"–ماكينة لحام) وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها.

وفى الأميرية تم ضبط (أحد الأشخاص–له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وإعترف بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.