ضبط عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى شراء القطع الأثرية والنقد الأجنبى بالمرج

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على راغبى شراء القطع الأثرية والنقد الأجنبى بالمرج.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بالنصب على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية ، والإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" - 15 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - 3 تماثيل فرعونية"مُقلده"- سبيكة ذهبية " مُقلده " - كمية من مخدرى الحشيش والآيس ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى للإتجار بالنقد والتماثيل للإتجار بها والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.