ضبط ألعاب نارية محظورة في الوادي الجديد.. صور

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز المحافظة.

وتلقى المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بإدارة الداخلة ، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز المحافظة.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثي من إدارة التموين بالداخلة للمرور على المحال التجارية المبلغ عنها وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ محظورة البيع وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

أكد المهندس محمد رجب مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، استمرار لجان المرور على المحال التجارية بالتعاون بين الوحدة المحلية، وإدارات التموين، ومديرية الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وذلك لضبط الأسعار والتفتيش على صلاحية السلع المعروضة وعلى تراخيص المحلات ومنع احتكار السلع اللجنة برئاسة رؤساء المراكز والإدارات المعنية والجهات الرقابية.

وشدد مدير إدارة التموين على تخفيض الأسعار وعدم استغلال المواطنين ووضع لافتات بالأسعار على كافة المنتجات، ولاقت المبادرات إقبالا شديداً من التجار وأصحاب المحال التجارية للبيع للجمهور بأسعار مخفضة للاحتياجات اليومية.

ضبط كميات الالعاب النارية بالوادي الجديد (1)

ضبط كميات الالعاب النارية بالوادي الجديد (2)

ضبط كميات الالعاب النارية بالوادي الجديد (3)

ضبط كميات الالعاب النارية بالوادي الجديد (4)