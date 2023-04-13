مستريح مصر القديمة لـ"الضحايا": عندى مشاكل مع الحي

استمعت نيابة مصر القديمة، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلي أقوال ضحايا مستريح مصر القديمة، المتهم بالنصب عليهم وبيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعدم التسليم.

وكان قد حضر عشرات الأشخاص الي النيابة لسماع أقوالهم في الواقعة، حيث قالوا أنهم ذهبو لشراء شقق سكنية في العقارات الخاصة بالمتهم، وأبرم معهم عقود ملكية منتهية وأخذ منهم مبالغ مالية نظير ذلك، وتبين أن عقود بيع الشقق تباينت ما بين فترة العام ٢٠١٥ و٢٠١٦ حتي عام ٢٠٢٢.

وقال الضحايا، أن المتهم اتفق معهم علي التسليم بعد التشطيب، وبعد فترة أصبح يماطلهم بحجج مختلفة وعند سؤاله عن التسليم يقول إنه لم ينته من التشطيبات بسبب مشاكل مع الحى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العقارات المملوكة للمتهم، بها ٨٨ شقة سكنية للعقار الواحد ، تم عرضها للبيع، واتفق علي ٦٨٠ عقد تمليك للمواطنين وتم توقيعهم جميعاً، نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين ٣٠٠ ألف جنيه الي نصف مليون جنيه.

وتسلمت النيابة العقود من المواطنين، كما استمعت الي أقوالهم في الواقعه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم ولكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وكشفت التحقيقات والتحريات الاولية، أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قامو بشراء شقق سكنيه بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحده لأكثر من خمسة أشخاص من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بشكوى لعدد من المواطنين، لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات "تحت الإنشاء، مقاول، لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار، إلا أنه لم يف بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتجمهر عدد من المواطنين المتضررين من الواقعة أمام العقارات محل الواقعة، للمطالبة بضبط المتهم.