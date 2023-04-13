سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالبساتين

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة بالبساتين.

بلاغ من صاحب شرطة

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بالقليوبية) بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الاشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية ، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة "ميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامها"، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا بإصطحابه داخل السيارة والإستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية). ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالىمن متحصلات واقعة السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إنتحال صفة رجال الشرطة وإستقطاب راغبى إستبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.