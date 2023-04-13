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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

روسيا تنظم 10 رحلات جوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا

الزلزال في سوريا
الزلزال في سوريا
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس، أنها بدأت نقل 160 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا لتسليمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق السورية في فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، إنه بطلب من سفارة سوريا في موسكو وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم تنظيم نحو 10 رحلات جوية لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الطائرة الأولى لنقل المساعدات الإنسانية وصلت إلى سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المناطق السورية والتركية تعرض لزلزال في السادس من فبراير الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة، تلته سلسلة من الهزات الأرضية الارتدادية، وتسبب الزلزال في دمار وخسائر جسيمة في سوريا وكذلك تركيا.

روسيا الزلزال في سوريا