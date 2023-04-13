شيري أشرف: أول يوم تصوير في «حضرة العمدة» كان الأصعب بالنسبة لي

قالت الفنانة الشابة شيري أشرف، إنّ أصعب ما في مسلسل حضرة العمدة الذي تشارك فيه، وذلك في سباق مسلسلات رمضان 2023 كان أول تصوير: «كان في رهبة كبيرة، انا بحفظ دايما بسرعة، لكن نسيت الكلام من كتر التوتر، لأني كنت هقف قدام نجوم زي روبي وبسمة».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس: «اتعاملت معاهم وحسسوني إني مش غريبة وإني واحدة منهم، وكان في طمأنينة كبيرة، في الأول تعبت عادل أديب جدا، عيدنا كتير شوية لأني كنت بنسى».

وحول تسلمها المذكرات الشخصية لروبي في المسلسل، قالت: «المشهد ده مكنتش وصلت له في الورق، لأني كنت أقرأ السيناريو كاملا حتى أعرف أبعاد شخصيتي ومع من أتعامل، وبالتالي مكنتش لسه وصلت للورق، لكني عملت skip عشان أوصل للمشهد، وعندما منحتني مذكراتي كان ذلك شيئا رائعا للغاية».

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