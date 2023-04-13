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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

80 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى جيبوتي خلال 2022

مصر و جيبوتي
مصر و جيبوتي
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تلقى الوزير المفوض  يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى تقريرا من المستشار التجارى ياسر حجازى رئيس المكتب التجاري في جيبوتي يشير إلى زيادة الصادرات المصرية إلى جيبوتي بمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغت الصادرات المصرية حوالي 158 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 80% وبما قيمته 70 مليون دولار أمريكي مقارنة بالصادرات المصرية عام 2021 وبنسبة 105% مقارنة بالعام الأسبق 2020، وذلك وفقاً لأحدث بيان إحصائي صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبذلك فقد تجاوزت الصادرات المصرية إلى جيبوتي المستهدف المطلوب تحقيقه ضمن الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية عن العام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للدول الأفريقية لعب دوراً مهماً إنعكست نتائجه على العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، خاصة عقب الزيارة التي قام بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي خلال شهر مايو 2021 والتي تلاها زيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة خلال شهر فبراير 2022.

وأفاد المستشار التجاري رئيس المكتب التجاري في جيبوتي بأن المنتجات المصرية أصبح لها رواجاً كبيراً بالأسواق الجيبوتية خاصة من الاسمدة النيتروجينية والكيماويات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى جيبوتي 80 ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى جيبوتي خلال 2022 الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية