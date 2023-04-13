الضرائب: هذه الفئة غير مطالبة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كل الاستفسارات، وتم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، والنقابات الفنية وغيرها، وذلك لإيجاد حلول لكل التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية.

وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات، أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات .

وأكد "مختار توفيق" أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة، مستمرة في عملها، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.