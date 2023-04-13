محافظ سوهاج يفتتح محطة رفع رقم 4 مشروع صرف صحي حي الكوثر

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بافتتاح محطة الرفع رقم 4 مشروع صرف صحي حي الكوثر، بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وعلي لطفي رئيس حي الكوثر يأتي ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتفقد المحافظ مكونات المحطة التي تشمل "البيارة عدد ٣ طلمبات، عنبر التشغيل، مبنى الإدارة، غرفة الأمن، الموقع العام" ، ويشمل المشروع شبكات الانحدار بطول ٣٢٠٠ متر، وخط الطرد بطول ٩٠٠ متر، وتخدم ١١ ألف نسمة، قابلة للتوسعات حتى ٣٠ ألف نسمة، وتخدم المحطة سكان المرحلة الخامسة من الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى "نجع أبو راضي، ومنطقة الضرائب، وعمارات الإيواء".

ووجه "الفقي" بدراسة إمكانية مد خطوط الصرف الصحي لمسافة ٤٠٠ متر لخدمة دير الشهداء، مشيدا بالمستوى المتميز لمحطات الرفع والمعالجة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في الفترة الحالية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة الدولة لتحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.