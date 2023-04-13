ما سبب تصدر جعفر العمدة سباق المشاهدة في رمضان 2023؟.. فيديو

عرضت فضائية “العربية" تقريرا بعنوان “ما سبب تصدر جعفر العمدة سباق المشاهدة في رمضان 2023؟”.

ووفقا للتقرير، عاد من جديد الفنان محمد رمضان لتصدر سباق المشاهدة فى ماراثون دراما رمضان، بعد أن حقق مسلسله “جعفر العمدة” مشاهدات كبيرة فى مصر والوطن العربي، بسبب أحداثه المثيرة التي تصاعدت على مدار الشهر.

وتدور أحداث المسلسل، فى إطار اجتماعي شعبي حول جعفر العمدة، أحد كبار السوق فى حي السيدة زينب، ولديه 4 زوجات ويمتلك شركة مقاولات كبيرة، يتعرض ابنه للاختطاف من مجهولين ويخوض صراعا مع عائلة كبيرة من الحي نفسه.

أرجع النقاد نجاح المسلسل إلى الحضور الطاغي لبطل العمل محمد رمضان فى شخصية المعلم المزواج، وإجادة طاقم الممثلين الأدوار الثانوية بشكل لافت، فضلا عن الخلطة الشعبية المحفزة دائما للمشاهدة التي باتت الرهان الناجح لصناع الدراما فى الآونة الأخيرة، وهي الخلطة التي اعتمد عليها مخرج ومؤلف العمل محمد سامي.

وأعاد مسلسل “جعفر العمدة”، محمد رمضان إلى الصدارة من جديد بعد خفوت نجمه فى الأعوام الأخيرة بسبب ابتعاده عن هذه الخلطة، حيث قدم أعمالا لم تحمل الطابع الشعبي المعتاد، منذ تقديمه “حبيشة” فى “ابن الحلال”.