ضبط عاطلين وسائق بحوزتهم كمية من الحشيش بـ 1.6 مليون جنيه بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين وسائق بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بـ 1.6 مليون جنيه بالقاهرة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( سائق – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,5 كيلو جرام – هاتفى محمول) وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد" بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالى.

كما ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة) .

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأضاف باقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,631,000 مليون جنيه).