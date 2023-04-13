فرع ثقافة السويس يستقبل عروض نوادي المسرح

شهد مسرح قصر ثقافة السويس، تقديم العرض المسرحي "حريم النار" المستوحى من "بيت برنارد ألبا" للكاتب المسرحي غارسيا لوركا، لنادي مسرح قصر ثقافة السويس، ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض تأليف شاذلي فرح، إخراج حنان بدوى. وتدور أحداثه حول العادات والتقاليد في المجتمع الصعيدى والأعراف السائدة، ومظاهر قهر المرأة، وكبت البنات.

جاء العرض بحضور عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس، ولجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن نور الدين.

أما العرض الثاني "سهر الليالي" تأليف ميخائيل رومان، إعداد وإخراج أحمد محمد وتدور أحداثه حول الإدمان بمفهومه الشامل، إدمان الفن، إدمان القراءة، وإدمان تكنيز الأموال، والإدمان الالكترونى.

وتستكمل العروض بعرض "الغجري" تأليف بهيج إسماعيل، إخراج محمد التنجيري، وعرض "حدث في بلدة أخرى" تأليف محمد عبد الرؤوف، إخراج أحمد رضوان.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة السويس ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

ومن ناحية أخرى وضمن عروض ليالي رمضان نظم فرع ثقافة السويس، حفلا فنيا بممشى أهل السويس، قدمت خلاله فرقة النيل للآلات الشعبية عددا من أغاني الفولكلور، وشهد العرض حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا من جمهور أهالي السويس، من بين الفقرات المقدمة "بسم الله، السيرة الهلالية، ع ورق الفل، مصر يا جنة نعيم، طيب طيب، حبيبي يا ولدي، مصر الحياة" والفرقة من تدريب فاطمة سرحان، بقيادة منال إبراهيم.

ووسط فرحة وبهجة الأطفال بليالي رمضان المبارك أقيمت ورشة رسم على الوجوه، كما أقام نادي الأدب ببيت ثقافة فيصل أمسية شعرية لشعراء السويس منهم جمال نور الدين، عبود حداد، رمضان سنوسي.

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