محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

بعث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، جاء نصها " يسعدنى أن ابعث لقداستكم بالإصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهانى القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام " .



كما بعث محافظ قنا برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة لعدد من المسئولين الأقباط ، وقيادات الكنائس داخل المحافظة ، حيث هنأ كل من السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، و المطران بيمن مطران نقادة وقوص ، و المطران شاروبيم مطران قنا و توابعها ، و المطران تكلا مطران دشنا و توابعها ، و القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادى و توابعها .