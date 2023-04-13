ارتفاع أسعار النفط 2% مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% حيث حفزت ‏بيانات التضخم الأمريكية (الأقل من التوقعات) الآمال بأن مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي يقترب من إنهاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وخففت من تأثير بيانات ‏مخزونات النفط الخام الأميركية التي خالفت التوقعات.‏

وأغلق خام برنت على ارتفاع بنحو 1.72 دولار أو 2.01% عند 87.33 دولار ‏للبرميل بينما أغلق خام ويست تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.73 دولار ‏أو 2.1٪ عند 83.26 دولار.‏

من جانبه، قال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في ‏BOK Financial، ‏إن صندوق التحوط كان يشتري العقود الآجلة للنفط في السوق خلال الأيام القليلة ‏الماضية تحسباً لتحسن الطلب.‏

كما ذكرت لايل برينارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو ‏بايدن ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة، إنها ترى التضخم ينخفض.‏

فيما قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، إن ‏سوق النفط العالمية قد تشهد شحًا في النصف الثاني من عام 2023 ، مما قد يدفع ‏أسعار النفط إلى الارتفاع.‏

تجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفض اول أمس الثلاثاء توقعاتها ‏لإنتاج دول أوبك للنفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا لبقية عام 2023 وخفضت ‏توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميًا.‏

هذا، وقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات النفط الخام في البلاد ‏بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 470.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين ‏أشارت التوقعات إلى انخفاض قدره مليون برميل.‏

وكشفت الوكالة الحكومية أيضاً عن انخفاض مخزون البنزين في الولايات المتحدة ‏بنحو 300 ألف برميل إلى 222.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين ‏انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 112.4 مليون ‏برميل.‏