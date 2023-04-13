ارتفاع أسعار النفط 2% مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% حيث حفزت بيانات التضخم الأمريكية (الأقل من التوقعات) الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وخففت من تأثير بيانات مخزونات النفط الخام الأميركية التي خالفت التوقعات.
وأغلق خام برنت على ارتفاع بنحو 1.72 دولار أو 2.01% عند 87.33 دولار للبرميل بينما أغلق خام ويست تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.73 دولار أو 2.1٪ عند 83.26 دولار.
من جانبه، قال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في BOK Financial، إن صندوق التحوط كان يشتري العقود الآجلة للنفط في السوق خلال الأيام القليلة الماضية تحسباً لتحسن الطلب.
كما ذكرت لايل برينارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة، إنها ترى التضخم ينخفض.
فيما قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، إن سوق النفط العالمية قد تشهد شحًا في النصف الثاني من عام 2023 ، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفض اول أمس الثلاثاء توقعاتها لإنتاج دول أوبك للنفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا لبقية عام 2023 وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميًا.
هذا، وقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات النفط الخام في البلاد بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 470.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض قدره مليون برميل.
وكشفت الوكالة الحكومية أيضاً عن انخفاض مخزون البنزين في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف برميل إلى 222.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 112.4 مليون برميل.