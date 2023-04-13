موسكو: البنتاجون والناتو وراء الهجمات الإلكترونية الأوكرانية ضد روسيا

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقفان وراء هجمات إلكترونية ضخمة من أوكرانيا على البنية التحتية الحيوية لروسيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "في سياق تحليل التهديدات الحاسوبية التي تم تحديدها، تم الحصول على بيانات تشير إلى استخدام الأراضي الأوكرانية من قبل أمريكا ودول الناتو لشن هجمات حاسوبية واسعة النطاق على منشآت مدنية في روسيا".

وأكد البيان أنه "في الوقت الحالي، يتم استخدام البنية التحتية لشبكة أوكرانيا من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية، مما يسمح لها باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية سرا من أجل إخفاء تورطها.

وتسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا فقط بصفتها صاحبة الهجمات الإلكترونية، أي جماعة الهاكرز IT Army of Ukraine، التي نفذت آلاف الهجمات الحاسوبية على مصادر المعلومات الروسية. وفي نفس الوقت، يتم تطوير الهجمات الإلكترونية بالمشاركة المباشرة للقيادة المشتركة للبنتاجون بالتعاون مع مجموعات قراصنة دولية انانيموس سايلنس، وقراصنة من أمريكا وجورجيا وتركيا وبولندا وغيرها من الدول".

وتابع البيان أنه تم صد ما يزيد عن 5 آلاف هجوم على البنية التحتية الحيوية لروسيا منذ بداية العام الماضي.