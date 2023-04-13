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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023  لصفوف النقل والشهادات المحلية.

أشارت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنها شددت على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتحمل الموجه العام المسئولية الكاملة عن كل محتواها.

وأكدت أن محافظة بورسعيد تواكب نظام الدولة نحو رقمنة التعليم وتنفرد على مستوى الجمهورية بوجود بنك الأسئلة الالكتروني، وعملية التصحيح المميكن لورقة امتحانات صفوف المرحلة الإعدادية بنظام "البابل شيت"، تلك التجربة الرائدة لبورسعيد والتي جرى تعميمها على جميع صفوف المرحلة الإعدادية.

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