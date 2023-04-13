لليوم الثاني.. رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال "دكان الفرحة" لرعاية 1000 أسرة

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، معرض "دكان الفرحة" الذي فتح أبوابه أمام المواطنين أمس الأربعاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر.

وأوضح رئيس المدينة، أن المعرض يهدف إلي توفير 10 آلاف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، و 4250 قطعة من المفروشات والبطاطين، و 6 آلاف لعبة أطفال، و 3 آلاف قطعة من الأدوات المكتبية، و 250 شنطة مدرسية للأطفال هدية من ( صندوق تحيا مصر ) بالتعاون مع جمعية نداء الخير.

وأضاف رئيس المدينة أن مبادرة " دكان الفرحة عبارة عن معارض يتم تنظيمها ضمن أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية.

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