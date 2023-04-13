أمطار غزيرة على شوارع دمياط وتوقف حركة الصيد بالمحافظة

شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار غزيرة ،علي شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى،وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبيًا.

في سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق، وأكدت "المحافظ" أنه وفور تلقى بيان هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وتم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية ، ووجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

ويذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سبق وعقدت اجتماع لمواجهة نوبات الطقس السيء وهطول امطار حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها ، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات ، والتأكد من سلامة جميع اعمدة الانارة.

وأكدت على التنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق الغير ممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها،حيث شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى التعامل مع مياه الأمطار وكسحها من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة دمياط وتسيير الحركة المرورية في الشوارع بعد رفع مياه الأمطار في دمياط.