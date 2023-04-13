برلماني: مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بالخارج تمكين اقتصادي للمرأة المصرية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات، تهدف لدعم وتمكين السيدات المصريات من خلال عرض منتجاتهن على الجمهور، وهذا يأتي في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المشروعات الصغيرة تمثل العمود الفقري لاقتصاد أي بلد، وتمثل المشروعات الصغيرة عصب اقتصادات العديد من الدول ومنها مصر باعتبارها قوة ديناميكية لتحقيق "التنمية الاقتصادية"، يعمل بها جزء كبير من شرائح السكان في ظل وجود نحو 5,2 مليون مشروع صغير ومتوسط، ومن هنا جاءت أهمية المشروعات الصغيرة التي تم تخصيص يوم عالمي للاحتفال بها.

وتابع النائب عمرو هندى:" تعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة وفقا لإحصاءات عام 2019".

وأشاد النائب عمرو هندى، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الهجرة لدعم المصريين بالخارج في المجالات والقطاعات المختلفة وتلبية احتياجاتهم وفقا لقاعدة منهجية ورؤية وخطة عمل، ولعل آخرها هذه المبادرة التي تدعم المشروعات الصغيرة ومزيد من التمكين الاقتصادى للمرأة وتدعم الاقتصاد القومي بشكل غير مباشر، ومن ثم مطلوب التوسع في مثل هذه المبادرات وتعميم هذه المبادرة في الدول المختلفة على مستوى العالم.