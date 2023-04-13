"استراتيجيات وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة" ورشة تدريبية بجامعة بني سويف

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف ورشة تدريبية عن استراتيجيات وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة ضمن مبادرة "رفقاء الهمم" بالتعاون مع بنك التطوع المصري، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور منصور، إن الورشة تناولت التعريف بالإعاقة وأنواعها وتصحيح المصطلحات الخاطئة الخاصة بالإعاقات والتفرقة بين العجز والإعاقة والمشكلات التي تواجههم، واستراتيجيات وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة.

وفي نهاية الورشة، استمع الحاضرين إلى حديث سارة أحمد، من ذوي الهمم وطالبة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة عن قصتها الملهمة وتجربتها الخاصة مع الإعاقة الحركية وتحدياتها، وقصيدة عن الاختلاف للطالبة ندى محمد فهمي بكلية الآداب

وحاضر بالورشة الدكتور هيثم ناجي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف، ومدرس العلوم البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة ألفت الشريف مدير وحدة متحدي الإعاقة بجامعة بني سويف ونائب مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.