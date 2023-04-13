وزير خارجية أوكرانيا: السلام الحقيقي يعني استعادة حدود البلاد

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده ستقوم باستعادة جميع مدنها المحتلة وكذلك شبه جزيرة القرم، كما سيتحقق السلام الحقيقي من خلال استعادة حدود البلاد.

وأضاف كوليبا عبر الفيديو في مؤتمر حول أمن البحر الأسود بالعاصمة الرومانية بوخارست، أنه "لا يوجد فرق بين أي مدينة أوكرانية، ويجب أن تكون جميعها وستكون جزءا من أوكرانيا مرة أخرى".

في سياق متصل، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الخميس، وصول 24 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى 11.06 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة -حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن نحو 29 ألفا و400 شخص غادروا بولندا أمس الأربعاء عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 9.32 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت -في شهر مارس 2022- مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.