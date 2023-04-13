برلماني: مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية الزيارة التى قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة، لافتا إلى أن الزيارة تأتى في توقيت دقيق للغاية، في ظل ما يتعرض له العالم من متغيرات إقليمية ودولية، تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والتنسيق المشترك تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال "محسب"، إن مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، بالإضافة إلى تعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس دولة الإمارات الشقيقة تناول بحث سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم الاتفاق بين الرئيسين على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي لها قدر كبير من الخصوصية، فقد شهدت طفرة كبيرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية خلال العقد الأخير، كما شهدت نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

وكشف النائب أيمن محسب، أن السنوات الأخيرة شهدت أيضا تنسيقًا وثيقًا حيال القضايا الرئيسية، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، مؤكدا وجود تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، حيث تؤمن كلا البلدين الشقيقين على أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها.