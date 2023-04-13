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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شاب إثر اصطدامه موتوسيكل "رايس" بأتوبيس بمنطقة التجمع الأول

أرشيفيه
أرشيفيه
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شهدت منطقة التجمع الأول حادث سير أصيب خلاله شاب كان يقود دراجة نارية، بجروح خطيرة إثر اصطدامه بأتوبيس، وجرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بوقوع حادث مرورى

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى ومصاب بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وموتوسيكل من نوع "رايس" يقوده شاب مما تسبب في إصابة قائد الموتوسيكل وتم نقله للمستشفى، وتم التحفظ على السائق والأتوبيس والموتوسيكل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أتوبيس بمنطقة التجمع حادث مروري مديرية أمن القاهرة الموتوسيكل