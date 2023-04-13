إصابة شاب إثر اصطدامه موتوسيكل "رايس" بأتوبيس بمنطقة التجمع الأول

شهدت منطقة التجمع الأول حادث سير أصيب خلاله شاب كان يقود دراجة نارية، بجروح خطيرة إثر اصطدامه بأتوبيس، وجرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بوقوع حادث مرورى

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى ومصاب بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وموتوسيكل من نوع "رايس" يقوده شاب مما تسبب في إصابة قائد الموتوسيكل وتم نقله للمستشفى، وتم التحفظ على السائق والأتوبيس والموتوسيكل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.