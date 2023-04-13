اليوم.. انطلاق معسكر حكام النخبة الأفريقي بالقاهرة

ينطلق معسكر حكام النخبة الأفريقي، اليوم الخميس، بالقاهرة ويستمر إلى 18 أبريل، حيث يشمل المعسكر اختبارات فنية وبدنية لرفع مستوى الحكام.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، استدعاء محمود البنا الحكم الدولي المصري لمعسكر حكام النخبة الذى يقام في القاهرة.

وأخطر الاتحاد الأفريقي نظيره المصري باختيار البنا بدلا من التونسي الصادق السالمي الذي تقرر استبعاده من المعسكر.

وانتهت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة فيتور بيريرا، من تحديث قاعدة بيانات جميع عناصر التحكيم ، والذي أجرته اللجنة طوال الأيام الماضية وسوف تقدم لجنة الحكم تقريرا عن النتائج التي تم الحصول عليها خلال الساعات المقبلة.

واستقبلت اللجنة أكثر من 2000 طلب تسجيل من الحكام، بمختلف المناطق في مصر، عقب فتح باب التسجيل لتحديث البيانات طوال الأيام الماضية.