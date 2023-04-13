أحمد الغندور حكما للزمالك وحرس الحدود بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية اختيار أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.



ويعاون الغندور كل من هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني مساعدين ومحمود منصور حكما رابعا، وسيد شعبان حكما لتقنية الفار.



ووضع الجهاز الفني للزمالك خطة عبور حرس الحدود، حيث ركز مدحت عبد الهادى المدير الفني المؤقت للزمالك على مدار اليومين الماضيين على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى، الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف المنافس لانتزاع الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.



وطالب عبد الهادى اللاعبين بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط حرس الحدود ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف المنافس، محذراً من التهاون أمام مرمى المنافس، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.