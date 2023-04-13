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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة بين الجبلاية وبيريرا بسبب "حكام السوبر"

بيريرا
بيريرا
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نشب خلاف في الرأي بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، واتحاد الكرة بسبب حكام السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن بيريرا يصر على تعيين طاقم مصري لمباراة الأهلي والزمالك خاصه وأنها مواجهة مصرية حتى لو أقيمت على أراضي الإمارات، في الوقت الذي يصر فيه مجلس جمال علام في تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

وشدد المصدر بأنه على الرغم من مخاطبة مجلس الجبلاية لإتحادات أوروبية إلا أن بيريرا غير مقتنع برغبة الإتحاد ويسعى حتى هذه اللحطة لتعيين طاقم مصري خاصه بعد نجاح أمين عمر في إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي كاس مصر.

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