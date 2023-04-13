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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الإعلان عن راعي سوبر الزمالك والأهلي

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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تُعلن شركة بريزنتيشن سبورت ، راعى الكرة المصرية، اليوم الخميس، اسم الراعى الجديد لبطولة كأس السوبر المصرى بين نادى الزمالك بطل الدورى، والنادى الأهلى بطل الكأس للموسم الرياضى 2021-2022.

وتقام مباراة السوبر بدولة الامارات بإمارة ابوظبى يوم 5 مايو المقبل، ويٌشارك المارد الأحمر فى هذه البطولة المحلية بوصفه بطل كأس مصر، بينما يخوض الزمالك هذه المباراة بعدما حصد لقب الدورى المصرى فى موسم 2021-2022.

ولم يتم تحديد ملعب المباراة النهائية لكأس السوبر المصرى حيث من المرتقب أن يٌعلن مجلس أبو ظبى الرياضى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المباراة الكلاسيكية.

جدير بالذكر أن الأهلى تمكن من هزيمة الزمالك بهدفين نظيفين على ملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية، فى آخر نسخة من كأس السوبر المصري.

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