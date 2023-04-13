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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تعلن باقي جولات الدوري أول مايو

أحمد دياب
أحمد دياب
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استقرت رابطة الأندية المحترفة على إعلان باقي جولات الدورى المصري عقب مباراتي الإياب للأهلى وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية والمقرر لهما يومي 29 و30 أبريل الجاري.
ولم تحدد الرابطة مواعيد مباريات الدوري بعد الجولة 26 والتي تنتهى يوم 20 أبريل ثم بعض المباريات المؤجلة، ومباريات دور الثمانية بكأس الرابطة والتي تنتهى 30 أبريل الجاري وهو نفس موعد نهاية الدور ربع النهائي لبطولتى إفريقيا.
وتنتظر الرابطة انتهاء الأهلى وبيراميدز من منافسات ربع النهائي في بطولتي إفريقيا، حيث يتحدد موقف الجولات المتبقية بناء على موقف الفريقين من الاستمرار في البطولات الأفريقية أو وداع المنافسات القارية من دور الثمانية.

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