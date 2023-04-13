صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس ، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.44 % ليصل إلى 16,814.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.1 % ليصل إلى مستوى 2,976.79 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4,476.86 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.35 %، ليصل إلى مستوى 2,954.17 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.52 % ليصل إلى مستوى 20,125.43 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.62 %، وصولا الي 6,996.04 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.64%، وصولا الي مستوى 2,706.24 نقطة.