الدوري الممتاز.. الإسماعيلي يستضيف إنبي في لقاء خارج التوقعات

يخوض فريق الإسماعيلي وإنبي مواجهة صعبة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وبيراميدز من الأسبوع الرابع والعشرين، وحقق الفريق ثلاثة انتصارات في مقابل 11 تعادلا و8 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا ولم يخسر في آخر 9 مباريات وتعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا.

ويحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات و11 هزيمة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا وحقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة على الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 32 والبقاء في منطقة الأمان.

ويسعى تامر مصطفى المدير الفني لإنبي لمواصلة الانتصارات بعد نجاحه فى إبعاد الفريق البترولي عن منطقة الخطر.

واستطاع تامر مصطفي الوصول بفريقه لأفضل تشكيلة وأفضل أداء في الأسابيع الماضية وحقق سلسلة من الانتصارات وضعت الفريق في موقف جيد في جدول الدوري.