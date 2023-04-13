طالب من ذوي الهمم الأول في حفظ القرآن كاملا برأس سدر.. صور

فاز الطالب محمد أحمد حنفي علي زين، من أبناء رأس سدر أحد أبطال ذوي الهمم، بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً في المسابقة التي نظمتها جمعية هيئة الشبان العالمية برئاسة النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب بجنوب سيناء.

كانت جمعية هيئة الشبان العالمية فرع رأس سدر قد نظمت تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الجمعية النائب سيد عوض، مسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم ومنح المتفوقين جوائز مالية وعينية وذلك حرصا من الجمعية على حفظ كتاب الله، الذي يعد من أفضل النعم التي ينعم الله بها على الإنسان.

جاء ذلك بحضور الشيخ إسماعيل محمد الراوي مفوض المحافظ للشئون الدينية والمساجد نائباً عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة أوقاف بجنوب سيناء، وعلي ابراهيم حمادة رئيس مجلس مدينة رأس سدر، والشيخ سليمان عبدالله عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر، وجرى تكريم جميع المشاركين في المسابقة ومنحهم كتاب الله وجوائز مالية.

كما جرى تكريم الخمسة الأوائل من كل مستوى من المستويات الثلاثة ومنحهم شهادات تقدير وكتاب الله مع الجائزة المالية على النحو التالي :

1- محمد أحمد حنفي علي - المركز الأول 3000 ج القرآن كاملا

2- أحمد علي طاهر إبراهيم - المركز الثاني 2000 ج القرآن كامال

3-محمود حسن محمود حسن - المركز الثالث 1500 ج القرآن كاملا

4 -أحمد سليمان عبدالله علي حسن - المركزالرابع 1000 ج القرآن كاملا

5 -مريم وائل عبدالغفار علي يونس - المركز الخامس 500ج القرآن كاملا

6 - محمد حسن محمود حسن المركز الأول 1500 ج نصف القرآن

7- هنا محمد فتح الله محمد شحاتة - المركز الثاني 1000 ج نصف القرآن

8- أسامة سليمان عبدالله علي حسن - المركز الثالث 700 ج نصف القرآن

9- حنين عبدالفتاح عبدالفتاح محمد -المركز الرابع 400ج نصف القرآن

10 - محمد محمد احمد حسن زيدان -المركز الخامس 200ج نصف القرآن

11- محمد وجدي محمد كمال - المركز الأول 500 ج ربع القرآن

12 - تقي احمد السيد امين علي - المركز الثاني 400 ج ربع القرآن

13- عمر خالد صلاح عزام - المركز الثالث 300 ج ربع القرآن

14 - أحمد حسن محمود حسن - المركز الرابع 200 ج ربع القرآن

15- أنس خالد صلاح عزام - المركز الخامس 150 ج ربع القرآن

وأهدى النائب سيد عوض عضو مجلس النواب كتاب الله للشيخ إسماعيل الراوي مفوض المحافظ للشئون الدينية والمساجد والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف، كما جرى تكريم لجنة التحكيم من إدارة الوعظ بالأزهر الشريف والشيخ سليمان عبدالله حسن مدير إدارة أوقاف رأس سدر.

ودعا النائب سيد عوض عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة الجمعية الله أن يبارك فيهم ويحفظهم ويبارك في أولياء أمورهم.

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