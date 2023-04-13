ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الألمانية: الصين تلعب دورا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إن الصين تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا على مستوى العالم.

وبدأت بربوك زيارة إلى الصين اليوم الخميس في مدينة تيانجين الساحليةـ ومن المقرر أن تعقد المحادثات السياسية المركزية يوم الجمعة في العاصمة بكين.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن بربوك تزور الصين (من 13 إلى 15 أبريل 2023) وكوريا الجنوبية (من 15 إلى 16 أبريل 2023) بالإضافة إلى ذلك، بصفتها رئيسة مجموعة السبع، تستضيف اليابان اجتماع وزراء الخارجية (من 16 إلى 18 أبريل 2023).

وقبيل توجهها قالت الوزيرة: "إن مع 1.4 مليار نسمة، أي ما يقرب من سدس سكان العالم، تلعب الصين دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا.. لقد تغيرت الصين في السنوات الأخيرة. لهذا السبب تقوم ألمانيا أيضًا بتعديل سياستها تجاه الصين".

وتابعت قائلة: "الصين شريك ومنافس وهذه بوصلة السياسة الأوروبية تجاه بكين.. في أي اتجاه ستتأرجح البوصلة في المستقبل يعتمد هذا على المسار الذي تختاره الصين.. من خلال استراتيجيتنا الجديدة للصين، سنأخذ دور الصين المتغير في العالم بعين الاعتبار بالنسبة لبلدنا، يعتمد الكثير على ما إذا كنا سننجح في تحقيق التوازن الصحيح في علاقتنا المستقبلية مع الصين".

وزيرة الخارجية الألمانية الصين أنالينا بربوك