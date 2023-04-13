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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جزر أندمان ونيكوبار الهندية

زلزال
زلزال
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أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة "كامبل باى" فى جزر "أندمان ونيكوبار"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، وعلى بعد 218 كيلومترا شمال منطقة "كامبل باي".

يذكر أن زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب  الأحد الماضى، جزيرة "نيكوبار" بالمحيط الهندي جنوب غرب الهند.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية- إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما ذكر المركز - في تغريدة أخرى- أن زلزالا آخر وقع قبل عدة ساعات بلغت شدته 4.1 على مقياس ريختر وضرب أيضًا جزيرة "نيكوبار" نحو الساعة 2.59 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد).

زلزال جزر أندمان الهند