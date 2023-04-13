الإحصاء: 10.6% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية للإمارات خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6% .