صحيفة إماراتية: القاهرة وأبو ظبي عنصر استقرار إقليمي في تعزيز الأمن والسلام

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الخميس، في افتتاحياتها بالمباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة، والتي تظهر حرص الدولتين على تعزيز العلاقات التاريخية، وتجسد سعيهما المستمر لدفع أوجه التنمية الشاملة، وتؤكد وحدة رؤى الدولتين اللذين يعدان عنصر استقرار إقليمي، في تعزيز الأمن والسلام، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومواجهة التحديات المشتركة لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، خلال مباحثاتهما في القاهرة، شددا على متانة العلاقات التي تجمع الدولتين، وما يربطهما من محبة وثقة واحترام متبادل، وما تمثله شراكة الدولتين من نموذج للعلاقات بين الأشقاء ممتد لما يزيد عن 5 عقود، أثمر عن نتائج إيجابية في كافة المجالات، وحقق المنافع الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين.

ولفتت الصحيفة إلى أن المواقف الإماراتية الداعمة لمصر وشعبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعقود من وحدة المصير والبناء والنهضة، ومضاعفة الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالاتها، حتى صياغة الشراكة التكاملية الشاملة، تؤكد الأسس الراسخة التي تقوم عليها علاقة الدولتين من أخوة وصداقة ومحبة، والتوافق على أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والمتنوعة في تعزيز مسيرة العمل التنموي، والعمل من أجل المشتركات الإنسانية.