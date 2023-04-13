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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

84 حالة تصالح على مخالفات البناء في نويبع

جانب من التصديق
جانب من التصديق
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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 11 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع ، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة نويبع  84 حالة تصالح .

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

التصالح على مخالفات البناء مدينة نوبيع - اللواء خالد فودة جنوب سيناء