حبس المتهم بقتل طفل في الشرقية بسبب خلافات مع والده

قررت نيابة بلبيس اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل طفل بسبب خلافات مع والده (ابن عمه) فى قرية تل روزن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل مقتولا فى قرية تل روزن.

وتبين من التحريات الأولية مقتل الطفل إثر تعرضه لجرح ذبحي داخل أحد منازل القرية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم والد الطفل، وأن المتهم قد أنهى حياة الطفل المجني عليه بواسطة شفرة، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.