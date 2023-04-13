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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فتاة تذبح خطيبها وتلقي جثته في الزراعات بسوهاج

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج
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نجح رجال مباحث سوهاج فى حل لغز العثور على جثة شاب مذبوحا من رقبته ومطعونا بعدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم وملقى بالزراعات بمركز جهينة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته وشقيقها.

تلقت أجهزة الأمن بسوهاج، بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة لشاب مقتول بأحد الحقول الزراعية بإحدى قرى مركز شرطة جهينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 28 سنة مقتول بعدد كبير من الطعنات بالجسم، وتم نقل الجثة للمشرحة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب خطب فتاة وقام بعقد قرانه عليها، ولكن نشبت خلافات بين المتوفى وخطيبته وقرر إنهاء علاقتهما، وأثناء تواجده بمنزلهم نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة استعانت فيها الفتاة بشقيقها وقاما بذبحه وطعنوه عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم وحملا جثته وألقوها في حقل زراعى بالقرب من أحد الكبارى لإبعاد الشبهة عنهما.

وألقى القبض على المتهمين، وجار مناقشتهما للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

رجال مباحث سوهاج جثة شاب مذبوح فتاة تذبح خطيبها سوهاج