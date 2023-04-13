مقاتلو "داعش" يسيطرون على قرية في مالي

قال مسؤولون وشهود لوكالة “فرانس برس” إن متشددين تابعين لتنظيم داعش سيطروا أمس على مدينة تيديرميني في مالي، مما زاد من عزل العاصمة الإقليمية ميناكا في المنطقة التي أصبحت تقريبا تحت سيطرتهم بالكامل.

يأتي سقوط تيديرمين بعد أشهر من القتال الذي شنه تنظيم داعش في الصحراء الكبرى للسيطرة على قرية في الشمال الشرقي يسكنها بضعة آلاف من السكان على بعد 75 كيلومترًا شمال ميناكا، تم الاستيلاء على القرية ليلة الاثنين.

وقال مسؤول من البلدة لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إن " قرية تيديرمين سقطت في أيدي داعش وهم الآن يتنقلون بالأسلحة داخل البلدة ".

وشهدت المناطق معارك ضارية بين داعش وجماعة دعم الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة ، وكذلك مع مقاتلي استقلال الطوارق السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في عام 2015 ، والموالين.

وقتل مئات المدنيين في أعمال العنف وتشرد السكان بشكل جماعي.وفر البعض عبر الحدود إلى النيجر.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن المسلحين نفذوا هجمات عقابية ضد المجتمعات التي يتهمونها بمساعدة النظام أو رفض الانضمام إلى صفوفهم.

ومن المعروف أن البلدة كانت معقل سابق لحركة نصرة الإسلام والمسلمين.

في الوقت نفسه لا يزال الجيش المالي وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والجماعات المسلحة الموالية للدولة موجودة في ميناك.