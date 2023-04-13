إصابة 7 اشخاص فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة، بسبب انفجار الإطار، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طالب.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8276 ع ه ا، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من مركز طهطا بسوهاج وهم: ماريو بطرس 21 عاما، محمد سيد 22 عاما، مينا رأفت 29 عاما، جرجس رزق21 عاما، مريم ثروت 22 عاما، أبانوب تواضروس 22 عاما، وشنودة ثروت 30 عاما.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث لرفع آثاره ومعرفة ملابساته، وتم التحفظ علي السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة.