وزير الخارجية الأمريكي: شراكنا مع تايلاند أقوى من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الشراكة بين بلاده وتايلاند أقوى من أي وقت مضى، في الوقت التي تحتفل فيه البلدين بمرور 190 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

وذكر بلينكن في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء "لقد خرجنا معًا من جائحة كورونا وننتهز كل فرصة لتعميق وتوسيع علاقاتنا.. ففي شهر مارس وحده، رحب رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا بأكثر من 100 شركة أمريكية من 20 قطاعًا سافروا إلى تايلاند كجزء من مبادرة ترايد ويندز وهي أكبر بعثة تجارية سنوية للولايات المتحدة".

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة قامت بالبناء على أكثر من 60 عامًا من الشراكة في مجال الصحة العامة، عندما قام مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والينسكي، بزيارة تايلاند لمناقشة كيفة العمل معًا للوقاية من الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البلدين أنشأ روابط تعليمية جديدة بين العشرات من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية والتايلاندية كل يوم، كما تعمل الشراكة بين الولايات المتحدة وتايلاند على تعزيز الأهداف المشتركة من أجل منطقة حرة ومنفتحة ومتصلة ومزدهرة وآمنة ومرنة.