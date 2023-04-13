أسعار الذهب في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بشكل كبير على كافة مستوى الأعيرة، بداية تعاملات اليوم الخميس 13 أبريل 2023، بعد تراجعه على مدار الأيام الماضية، وذلك على خلفية ارتفاعه في البورصات العالمية خلال تعاملات، الأمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية.

سجل سعر الذهب عيار 21 ( الأوسع انتشارًا وإقبالًا في السوق المصرية ) حوالي ،2225 جنيها للبيع و2245 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة في السوق المصرية، حوالي 2543 جنيها للبيع و2566 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1907 جنيها للبيع 1924 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1483 جنيها للبيع و1497 جنيها للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 12 نحو 1285 جنيها للبيع.

- في حين حقق سعره للشراء نحو 1271 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر لنحو 964 جنيها للبيع، بينما وصل سعره للشراء إلى نحو 953 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) لحوالي 17،800 جنيها للبيع و17،960 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب ( وتزن حوالي 31 جراما من المعدن النفيس ) حوالي 79083 جنيه للبيع 79794 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2،542،857 جنيه للبيع، و2،565،714 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، كما أنها أحد أهم أدوات الاستثمار الأمن والتحوط.