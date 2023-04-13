تباين أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الخميس 13 أبريل 2023

سيطرت حالة من التباين على أسعار العملات العربية والأجنبية، بداية تعاملات اليوم الخميس 13 أبريل 2023، حيث ارتفع سعر (اليورو، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي)، بينما استقر سعر الدولار الأمريكي، وتراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري.

واصل سعر الدولار الأمريكي، الثبات شراءً وبيعًا أمام الجنيه، ليسجل سعر الشراء 30.83 جنيه، وسعر البيع 30.93 جنيه.

سجل الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك الكويت الوطني اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلي بداية تعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وارتفع سعر صرف اليورو، بداية تداولات اليوم الخميس، إذ سجل الشراء 33.6936 جنيه، والبيع عند 33.8127 ‏جنيه، وكان سعر اليورو قد سجل أمس، 33.6658 جنيه للشراء، و33.7849 جنيه للبيع‎.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.27 جنيه للشراء و38.43 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.17 جنيه للشراء و34.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 23.05 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع.

وزاد هامشيًا مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، ليسجل 8.2208 جنيه، ووصل البيع إلى 8.2478 جنيه.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.47 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

وجاء ذلك مقابل سعر الريال السعودي، أمس الأربعاء، والذي سجل 8.2197 جنيه للشراء، و8.2469 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي بشكل طفيف أمام الجنيه، بداية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 8.3963 جنيه للشراء، وزاد سعر البيع عند 8.4252 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس، مسجلا 100.61 جنيه للشراء، وانخفض البيع لـحوالي 100.96 جنيه .