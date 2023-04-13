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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. حفل المطربة حنان الخولي في ختام «هل هلالك 7»

الفنانة حنان الخولى
الفنانة حنان الخولى
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تختتم الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتشدو الفنانة حنان الخولى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز، بباقة من أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب في مصر، التي لا تزال تحتل مكانة كبيرة في وجدان الشعوب المصرية والعربية.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفني للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تقدمها الفنانة سها كحيل، وذلك في إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، مجانا للجمهور، ويستمر حتى ١٣ أبريل الجاري، كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.

الفنانة حنان الخولى المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برنامج هل هلالك قطاع شئون الإنتاج الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة