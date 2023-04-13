ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون الخزانة بقيمة 40 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يطرح، اليوم الخميس، البنك المركزي، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

البنك المركزي أذون خزانة وزارة المالية