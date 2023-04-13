بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الثانية والعشرين من رمضان 2023

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائمًا ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واعتقنا من عذاب النار يا عزيز يا غفار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ونسأله اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة الثانية والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم الثانى والعشرين من شهرك يارحمن، يا غفار يا تواب يا عاتق كل تائب من النار.

اللهم اقبل منا تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد،بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يسٓ (1) وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ (3) عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ (4) تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ (6) لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا فَهِيَ إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم مُّقۡمَحُونَ (8) وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ سَدّٗا وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدّٗا فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ (9) وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٖ وَأَجۡرٖ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ (12) وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلًا أَصۡحَٰبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ (13) إِذۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزۡنَا بِثَالِثٖ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيۡكُم مُّرۡسَلُونَ (14) قَالُواْ مَآ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَكۡذِبُونَ (15) قَالُواْ رَبُّنَا يَعۡلَمُ إِنَّآ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ (16))صدق الله العظيم.، اللهم نسألك بسر سورة يس ان تغفر لنا وتقبل توبتنا وتعتقنا من النار وترزقنا ليلة القدر فى شهرك الكريم هذا.

اللهم انقذنا من كل شر يلوح حولنا ولا نعلمه،اللهم إقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتهجدنا لترضى عنا،اللهم بارك لنا فى أولادنا وأحفادنا وذرياتنا إلى يوم القيامة يا رب، اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وتولنا برأفتك ليل نهار وارزقنا مال يكفى حاجاتنا ويسترنا واهلنا يارب، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تجعلنا نغتر بما نملك يا صاحب الملك يا مالك الملك هبنا ملكا نتزكى منه على إخواننا من البشر ونفعنا وينفع أولادنا وذرياتنا فى الخير.

اللهم بارك لنا فى صحتنا وأصلح أحوالنا وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين، اللهم هب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ابرار تائبين واحشرنا مع النبيين والصديقين واجعلنا من عبادك الصالحين الذاكرين العابدين بصدق وإخلاص لك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اقبل دعائنا وتوسلنا إليك بالقرآن الكريم فى ليلتنا هذه ولا تحرمنا ليلة القدر يارب انها بألف شهر كما ذكرت فى كتابك يا كريم يارب،اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وقوت شعبها وبارك لمصر فيما رزقتنا من ثروات، الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.