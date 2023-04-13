مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يقترح دعوة 3 دول أخرى إلى "الناتو"

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه يمكن لحلف "الناتو" أن يصبح منظمة عالمية بانضمام ثلاث دول أخرى، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بولتون: "نحن بحاجة إلى تنفيذ فكرة خوسيه ماريا أثنار (رئيس وزراء إسبانيا الأسبق) لجعل "الناتو" منظمة عالمية من خلال دعوة اليابان وأستراليا للانضمام إلى الحلف".

وأضاف أنه يمكن أن تنضم إلى "الناتو" دول أخرى إذا استوفت معايير الإنفاق الدفاعي للحلف.

واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحتاجون إلى زيادة ميزانيات الدفاع، مع تقليل تمويل الصناعات الأخرى في الوقت نفسه.