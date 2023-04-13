ads
الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء السكان من جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت الحكومة اليابانية إجلاء السكان من جزيرة هوكايدو بسبب خطر سقوط صاروخ كوري شمالي، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتسلم مراسل وكالة نوفوستي إشعارا بالإجلاء، جاء فيه: "إجلاء عاجل. إجلاء عاجل. إجلاء على وجه السرعة إلى داخل المباني أو إلى الملاجئ. سوف يسقط الصاروخ في الساعة 8.00 (بالتوقيت المحلي) في البحر بالقرب من جزيرة هوكايدو (في شمال البلاد). على وجه السرعة إجلاء!".

وجاء توضيح في وقت لاحق أن هذا ينطبق فقط على سكان هوكايدو. في الوقت نفسه، حذروا في التلفاز من ضرورة الابتعاد عن النوافذ والجلوس في غرفة بدونها نوافذ.

جزيرة هوكايدو اليابانية اجلاء السكان إطلاق صاروخ كوري شمالي